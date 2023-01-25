Дни Александринского театра пройдут в Москве

Гастроли петербургского театра в столице состоятся с 1 по 8 апреля, сообщила пресс-служба учреждения.





Александринка привезет три постановки, которые впервые даст в Москве. Показы состоятся в МХТ имени Чехова. 2 апреля московские зрители увидят «Отелло» в переосмыслении главрежа театра Николая Рощина. 5 апреля покажут «Процесс» Аттилы Видянского по произведениям Кафки. 7 и 8 апреля — «Тварь» Никиты Кобелева по пьесе Валерия Семеновского (на основе «Мелкого беса» Федора Сологуба).





Также в программе — образовательные программы и встречи для широкой аудитории и профессионалов. 1 апреля студентов театральных вузов приглашают на открытую репетицию «Отелло».





Дни Александринского театра продолжатся в июне. На сцене ГАБТа дадут «Один восемь восемь один» Валерия Фокина.





Фото: Alex ’Florstein’ Fedorov, CC BY-SA 4.0