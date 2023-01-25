В России отмечается 85-летие Владимира Высоцкого

25 января актеру, поэту и певцу исполнилось бы 85 лет. По этому случаю в Музее Владимира Высоцкого в Москве пройдет концерт, рассказал ФАН директор учреждения и сын артиста Никита Высоцкий.





По его словам, юбилей начали отмечать в Самаре, где его имя отца присвоили ледовому дворцу. Там же открылась выставка. Мероприятия пройдут и в других городах страны: Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Петербурге, Москве. В Музее Высоцкого прозвучат его песни, которые исполнят на народных инструментах. День Высоцкого анонсирован на ВДНХ, где запланированы концерты и спектакли. Ранее сообщалось, что в день рождения артиста ТК «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов с участием юбиляра.





По словам Высоцкого-младшего, в наши дни популярность творчества его отца меняется. Уходит поколение его современников. «Количественно» она уже не так высока. Но к нему сохраняется «глубокое, очень серьезное отношение». Он наблюдает всплеск интереса к Высоцкому-старшему, которого считает «вполне сегодняшней фигурой».





Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»