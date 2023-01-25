Симфонический оркестр Республики Татарстан впервые исполнит Симфонию № 2 Малера

ГАСО РТ под управлением худрука и главного дирижера Александра Сладковского представит премьерное исполнение произведения в Казани, сообщила пресс-служба оркестра.





Симфония № 2 «Воскресение» прозвучит 28 января в Большом концертном зале имени Сайдашева в столице Татарстана. Солировать будут сопрано Анна Аглатова и меццо-сопрано Агунда Кулаева. Также в концерте будут участвовать «Мастера хорового пения» (хор радио «Орфей») под управлением Льва Конторовича.





1 февраля оркестр исполнит симфонию в Концертном зале Чайковского в Москве. Его исполнение включено в абонемент № 17 Московской филармонии.





По словам Александра Сладковского, сочинения Малера объединяет «лейтмотив человеческой обреченности», а также — надежда. Все это делает его произведения актуальными в наши дни, подчеркнул дирижер.





В минувшем декабре музыканты представили публике Симфонию № 7 Малера.





Фото: пресс-служба ГАСО РТ