Adult Swim уволил обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти»

Adult Swim уволил обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти»

25.01.2023

Телеканал объявил в соцсетях о прекращении сотрудничества с соавтором, исполнительным продюсером и голосом главных героев анимационного сериала Джастином Ройландом, сообщила «Культуромания».

Седьмой сезон «Рика и Морти» продолжит выходить на Adult Swim без него: персонажей озвучат новые актеры. Соавтор сатирического сай-фай-мультфильма Дэн Хармон продолжит его курировать. В планах — выпуск десяти сезонов.

Ранее сообщалось, что Ройланд обвинен в нанесении телесных повреждений и неправомерном лишении свободы. Обвинения выдвинула его бывшая партнерша еще в 2020 году, тогда же началось судебное разбирательство. Ройланд не признал вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Фото: кадр из мультфильма «Рик и Морти»