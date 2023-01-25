Adult Swim уволил обвиненного в домашнем насилии соавтора «Рика и Морти»

Телеканал объявил в соцсетях о прекращении сотрудничества с соавтором, исполнительным продюсером и голосом главных героев анимационного сериала Джастином Ройландом, сообщила «Культуромания».





Седьмой сезон «Рика и Морти» продолжит выходить на Adult Swim без него: персонажей озвучат новые актеры. Соавтор сатирического сай-фай-мультфильма Дэн Хармон продолжит его курировать. В планах — выпуск десяти сезонов.





Ранее сообщалось, что Ройланд обвинен в нанесении телесных повреждений и неправомерном лишении свободы. Обвинения выдвинула его бывшая партнерша еще в 2020 году, тогда же началось судебное разбирательство. Ройланд не признал вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.





Фото: кадр из мультфильма «Рик и Морти»