Путин наградил Башмета грамотой за развитие отечественной культуры





Народный артист СССР Юрий Башмет награжден почетной грамотой президента России. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.



Президент присудил Юрию Башмету грамоту за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.



Юрию Башмету 24 января исполнилось 70 лет. Глава государства направил артисту поздравления.



В поздравительной телеграмме Владимир Путин отметил, что Юрия Башмета в мире музыкального искусства знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности.



«И конечно, отмечу Ваш поистине уникальный талант педагога и организатора, активный, деятельный вклад в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи», — говорится в телеграмме.



Президент пожелал Юрию Башмету здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов.









Фото: скриншот видео телеканала «Культура»/YouTube