Худрука Московского цирка заподозрили в иностранном финансировании

Худрука Московского цирка заподозрили в иностранном финансировании

24.01.2023


Художественного руководителя Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максима Никулина просят проверить на иностранное финансирование, передает Telegram-канал SHOT.

Поводом для проверки послужила поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. С просьбой о проведении проверки обратился в прокуратуру руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Цирк в Монако ранее отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку украинских артистов.

Несмотря на политику смотра, Никулин присутствовал на фестивале со своим заместителем в качестве почетных гостей.

«Обладая данной информацией, невозможно не задаться вопросом, гражданином какого государства является Максим Юрьевич Никулин и извещены ли правоохранительные органы РФ о наличии у последнего второго гражданства», — цитирует канал документ.

Сам Никулин объяснил свою поездку спецификой работы, которая требует следить за трендами, новыми направлениями и именами.

«Для всех, чья жизнь связана с цирком, это необходимость», — сказал худрук.


Фото: скриншот видео телеканала «Культура»/YouTube