Худрука Московского цирка заподозрили в иностранном финансировании

Поводом для проверки послужила поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло. С просьбой о проведении проверки обратился в прокуратуру руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



Цирк в Монако ранее отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку украинских артистов.



Несмотря на политику смотра, Никулин присутствовал на фестивале со своим заместителем в качестве почетных гостей.



«Обладая данной информацией, невозможно не задаться вопросом, гражданином какого государства является Максим Юрьевич Никулин и извещены ли правоохранительные органы РФ о наличии у последнего второго гражданства», — цитирует канал документ.



Сам Никулин объяснил свою поездку спецификой работы, которая требует следить за трендами, новыми направлениями и именами.



«Для всех, чья жизнь связана с цирком, это необходимость», — сказал худрук.