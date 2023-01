Комедия «Все везде и сразу» получила 11 номинаций на «Оскар»

Фантастическая экшн-комедия «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила 11 номинаций на «Оскар», сообщает пресс-служба компании «Вольга».



Фильм претендует на премию Американской академии кинематографических искусств и наук в том числе в категории «Лучший фильм». За премию поборются также режиссеры проекта, сценаристы, исполнители главных ролей, актеры второго плана, композиторы, монтажер, дизайнер костюмов.



В России «Все везде и сразу» вышел 7 апреля и собрал в кинотеатрах более 131 млн рублей.



Главные роли в картине сыграли Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй, Джеймс Хун.



Ранее «Все везде и сразу» завоевал ряд престижных наград, в том числе призы Palm Springs International Film Festival, SXSW Film Festival, Gotham Awards, премии Национального общества кинокритиков США, Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, Golden Globe Awards, Critics Choice Awards, New York Film Critics Circle, Общества кинокритиков Бостона, Ассоциации кинокритиков Чикаго.









Фото: пресс-служба компании «Вольга»