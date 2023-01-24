В Третьяковке пройдут кинопоказы в честь 175-летия Василия Сурикова









Кинопоказы «День Василия Сурикова в Третьяковской галерее» пройдут 28 января в Инженерном корпусе музея.



Заместитель генерального директора галереи по научной работе Татьяна Карпова рассказала, что в субботу, 28 января, состоятся две кинопрограммы — дневная и вечерняя.



В рамках мероприятия состоится показ документальных, художественных фильмов, некоторые из которых связаны с выставками, проведенными в Третьяковской галерее.



Один из фильмов расскажет об истории создания Суриковым картины «Боярыня Морозова». Участниками встречи станут историк кино Наум Клейман, искусствовед Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.



В честь 175-летия художника также пройдут встречи с сотрудниками музея, искусствоведческих институтов, занимающихся исследованием творчества Сурикова, гитарный концерт, тематические экскурсии.