В Третьяковке пройдут кинопоказы в честь 175-летия Василия Сурикова

Третьяковская галерея проведет серию кинопоказов в честь 175-летия со дня рождения художника Василия Сурикова, сообщает ТАСС.
Кинопоказы «День Василия Сурикова в Третьяковской галерее» пройдут 28 января в Инженерном корпусе музея.
Заместитель генерального директора галереи по научной работе Татьяна Карпова рассказала, что в субботу, 28 января, состоятся две кинопрограммы — дневная и вечерняя.
В рамках мероприятия состоится показ документальных, художественных фильмов, некоторые из которых связаны с выставками, проведенными в Третьяковской галерее.
Один из фильмов расскажет об истории создания Суриковым картины «Боярыня Морозова». Участниками встречи станут историк кино Наум Клейман, искусствовед Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.
В честь 175-летия художника также пройдут встречи с сотрудниками музея, искусствоведческих институтов, занимающихся исследованием творчества Сурикова, гитарный концерт, тематические экскурсии.