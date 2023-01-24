Умер сценарист фильма «Спорт, спорт, спорт» Герман Климов

Сценарист, писатель и легкоатлет скончался 23 января, сообщили в Союзе кинематографистов РФ.





«Коллеги запомнят [его] навсегда как замечательного профессионала, внесшего вклад в развитие отечественного кино», — отмечается в сообщении.





Климову был 81 год. О месте и времени похорон пока не сообщается.





Герман Климов — уроженец Сталинграда, брат режиссера Элема Климова. Больше десяти лет входил в сборную страны по легкой атлетике. Был участником и призером чемпионатов СССР и международных состязаний. После ухода из большого спорта продолжил работу в кино. По его сценариям созданы ленты «Прощание», «Ни шагу назад», «Дуэль. Финал», «Полет чемпиона» и др.





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