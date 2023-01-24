Создатели «Смешариков» рассказали об истечении лицензии на западный софт

Сроки использования иностранных программ, необходимых для создания мультфильмов, истекают летом. Об этом в интервью РБК рассказала управляющий директор ГК «Рики» Юлия Немчина.





По ее словам, многие анимационные студии в России работают на международных программах, которые не смогут использовать дальше из-за истечения сроков лицензии. Она выразила надежду на то, что совместно с Минцифры РФ удастся найти новые решения.





Немчина добавила, что парка техники «Рики» хватит на ближайшие два-три года.





Сотрудники ГК «Рики» создали популярные не только в России, но и за рубежом мультфильмы: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Финник» и его продолжение и другие истории.





Фото: кадр из мультфильма «Смешарики»