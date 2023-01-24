Создатели «Смешариков» рассказали об истечении лицензии на западный софт

24.01.2023

Создатели «Смешариков» рассказали об истечении лицензии на западный софт
Сроки использования иностранных программ, необходимых для создания мультфильмов, истекают летом. Об этом в интервью РБК рассказала управляющий директор ГК «Рики» Юлия Немчина. 

По ее словам, многие анимационные студии в России работают на международных программах, которые не смогут использовать дальше из-за истечения сроков лицензии. Она выразила надежду на то, что совместно с Минцифры РФ удастся найти новые решения. 

Немчина добавила, что парка техники «Рики» хватит на ближайшие два-три года.

Сотрудники ГК «Рики» создали популярные не только в России, но и за рубежом мультфильмы: «Смешарики», «Малышарики», «Фиксики», «Финник» и его продолжение и другие истории. 

Фото: кадр из мультфильма «Смешарики»