Вторая серия The Last of Us собрала 5,7 млн зрителей

Аудитория второго эпизода «Одних из нас» на 22% больше, чем у пилота сериала, сообщил Variety.





По информации журнала, речь идет о самом большом росте числа зрителей в истории драматических проектов из оригинальной линейки HBO.





На сегодня первую серию посмотрели уже 18 млн человек, за два дня с премьеры — 10 млн, за сутки — 4,7 млн. Шоу дебютировало на НВО Мах 15 января. Вторая серия дебютировала 22 января. Также стриминг выпустил тизер третьего эпизода.





Сериал предлагает зрителям окунуться в опасное путешествие по разрушенному пандемией миру, в котором надеждой человечества на спасение становится девочка-подросток.





Фото: кадр из сериала The Last of Us