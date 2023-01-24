На Netflix состоялась премьера новой ленты режиссера «Поезда в Пусан»

Автор фильма ужасов «Поезд в Пусан» и мистического хоррора «Зов ада» Ён Сан Хо представил научно-фантастический экшн «Чон-и» (JUNG_E).
Сюжет разворачивается в XXII веке, когда в результате климатических изменений Земля стала непригодной для жизни. Люди обитают в колониях, где начинается гражданская война. Исследовательница из корпорации «Кроноид» пытается клонировать мозг элитной наемницы Чон-и — своей матери, чтобы создать непобедимую армию и положить конец междоусобице.
Ён Сан Хо снял ленту по своему сценарию. Кан Су Ён, сыгравшая руководительницу эксперимента, умерла вскоре после съемок. Фильм посвящен ее памяти. В роли Чон-и — Ким Хён Джу. Главу «Кроноида» сыграл Рю Гён Су.
Фото: кадр из фильма «Чон-и»