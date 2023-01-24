Оперу-драму Le prince André покажут в новом сезоне в театре «Градский Холл»

Постановку «Le prince André. Князь Андрей Болконский» дадут 11 февраля и 11 марта, сообщила пресс-служба Театра Алексея Рыбникова.
Режиссером и композитором спектакля выступил Алексей Рыбников. Двухактная опера включает основные события романа «Война и мир» Льва Толстого, действие которого разворачивается в XIX веке. Сквозной линией проходит история князя Андрея Болконского (Никита Поздняков), жизнь которого в итоге определяет любовь к Наташе Ростовой (Валерия Воробьева).
Спектакль сопровождается музыкой разных жанров — от рэпа до арий бельканто. Среди других особенностей постановки — хореографический этюд в исполнении артистов театра «Новый Балет», сцены со световыми эффектами, вокальные партии на русском и французском языках.
Фото: Евгений Люлюкин