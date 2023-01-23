Вышел трейлер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров»



Новый ролик к фэнтези-фильму по мотивам настольной игры Dungeons & Dragons появился на YouTube-канале студии Paramount.



Обаятельный вор и группа авантюристов планируют грандиозное ограбление, чтобы вернуть реликвию, попавшую из-за них не в те руки. Но все идет не по плану, когда они встречаются не с теми людьми.



Легендарную ролевую игру «Подземелья и драконы» перенесли на большой экран Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн. Главные роли в приключенческом экшне исполнили Крис Пайн, Мишель Родригес и Реге-Жан Пейдж. Ленту планируют выпустить в прокат 31 марта.



Ранее сообщалось, что сервис Paramount+ заказал сериал по игре, который будет включать восемь эпизодов. Авторы хотят создать не только шоу, но и целую киновселенную по миру D&D.





