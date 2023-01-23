НТВ опубликовал проморолик нового сезона «Маски»

Четвертый сезон музыкального шоу стартует в эфире телеканала 12 февраля в 20:20, говорится в сообщении вещателя.
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ведущий проекта Вячеслав Макаров выступил в роли детектива, разгадывающего личности масок. Он же записал песню для видео, которое доступно на НТВ и в его соцсетях.
В новом сезоне на сцену выйдут 14 масок, скрывающих певцов, музыкантов, актеров, блогеров, спортсменов и других медиаперсонажей. Их личности будет раскрывать жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Тимура Родригеза и Регины Тодоренко. Имя еще одного члена жюри станет известно позже.
Шоу «Маска» дебютировало на НТВ в 2020 году. В минувшем году канал запустил спин-офф проекта «Маска. Танцы».
Фото: скриншот промо «Маски» / сайт телеканала НТВ