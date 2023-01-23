В США снимут фильм об авторе музыки к «Индиане Джонсу» и «Гарри Поттеру»

Стивен Спилберг спродюсирует ленту об одном из самых успешных кинокомпозиторов Джоне Уильямсе, пишет THR.



По информации журнала, у проекта уже есть режиссер — Лоран Бузеро, снявший документалки «Назад в будущее: Снимая трилогию», «Создание Аватара», Inside The Terminal и др. Другие подробности пока не приводятся.



Спилберг неоднократно работал с Уильямсом. Композитор написал саундтреки к его картинам «Челюсти», «Список Шиндлера», «Инопланетянин», за которые получил «Оскары». Этой же премией его наградили за музыку к «Скрипачу на крыше» Нормана Джуисона и четвертому эпизоду Star Wars «Новая надежда» Джорджа Лукаса, с которым автор сотрудничал над «Звездными войнами» и «Индианой Джонсом». Выход последнего на сегодня фильма с музыкой Уильямса — «Индианы Джонса 5» запланирован на 2023 год.



В копилке композитора — 52 номинации на «Оскар». Больше было только у Уолта Диснея (59), 8 февраля композитор и дирижер отметит 91-й день рождения.









Фото: Pixabay