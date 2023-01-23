Иван Ургант опроверг перезапуск «Вечернего Урганта»

23.01.2023
Телеведущий прокомментировал РБК Life сообщения о возвращении шоу на Первый канал и снимки, якобы сделанные на его съемках.
По словам Урганта, распространенные фото являются результатом «съемки неизвестного происхождения». Он заявил, что по завершении перерыва команда его авторского шоу будет ждать певца Филиппа Киркорова и тиктокерку Валю Карнавал, которые появились на опубликованных фотографиях. Дату выпуска он обещал опубликовать в телеграм-канале актрисы и телеведущей Яны Поплавской.
Ранее в соцсетях появились снимки с Киркоровым и Карнавал в интерьерах студии и гримерки «Вечернего Урганта», которые связали с возможным перезапуском проекта. Позже Super.ru
сообщил, что декорации создали для вечеринки в Дубае по случаю дня рождения петербургского миллионера Михаила Баракина, который любит шоу.
«Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир после начала СВО. Первый канал заявил, что шоу не закрылось.
Фото: Pixabay