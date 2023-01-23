В «VK Музыке» появился раздел с подкастами

Стриминговый сервис пополнился новым разделом, где можно слушать аудиошоу на разные темы, говорится в пресс-релизе.
В «Подкастах» пользователи найдут развлекательные и образовательные проекты, в том числе эксклюзивно представленные на платформе. Они доступны в последней версии приложения «VK Музыка» и в обновленном разделе «Музыка» в приложении «ВКонтакте». Шоу можно слушать без рекламы и с выключенным экраном после оформления подписки.
В VK отметили, что подкасты — один из самых популярных форматов, аудитория которого продолжает расти. Раздел планируют регулярно дополнять. Отмечается, что «VK Музыка» заинтересована в сотрудничестве с создателями подкастов.
Среди эксклюзивов площадки можно найти дебютный сезон подкаста «Мифы» от «Терменвокса», собственный проект «Космический джэм», который приглашает в студию популярных музыкантов, и др.
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