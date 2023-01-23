Завершились съемки сериала «Опорная команда» по Star Wars c Джудом Лоу

Постановщик трюков в Skeleton Crew Джордж Коттл рассказал в соцсетях об окончании съемок шоу, сообщил ComicBook.
Коттл также поблагодарил каскадеров за «тяжелую работу и самоотверженность». Он признался, что очень взволнован проектом по «Звездным войнам». Студия Lucasfilm пока не информировала о завершении съемочного процесса, уточнил «Канобу».
Съемки стартовали в сентябре в Лос-Анджелесе. Каст сериала возглавил Джуд Лоу. Режиссерские кресло занял Джон Уоттс, постановщик трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом. Среди продюсеров значатся глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди, Джон Фавро, Дэйв Филони.
События «Опорной команды» разворачиваются в одно время с сюжетом «Мандалорца» и его спин-оффов. В центре истории — группа подростков, которые потерялись в космосе и ищут дорогу домой. Дата премьеры пока не назначена.
Среди ближайших релизов франшизы «Звездные войны» — третий сезон «Мандалорца», который выйдет на Disney+ 1 марта.
Фото: кадр из сериала «Мандалорец»