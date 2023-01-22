Якутский фильм «Молодость» покажут на кинофестивале Skábmagovat в Финляндии
Якутский фильм «Молодость» покажут на кинофестивале Skábmagovat в Финляндии
22.01.2023
Новую ленту режиссера Дмитрия Давыдова «Эдэр Саас» представят на Международном кинофестивале коренных народов в Инари, сообщается на сайте проекта.
В этом году Skábmagovat пройдет с 26 по 29 января в поселке Инари, культурном центре Саамского региона Финляндии.
«Молодость» включена в программу Yakutia: The Burn оf Freezing Cold. Трагикомедию покажут на якутском языке с английскими субтитрами. В программе также представлена документальная короткометражка «Земля шепчущихся звезд» Айаала Адамова, посвященная жизни села Найба на берегу моря Лаптевых.
Ранее Давыдов отмечал, что «Молодость» также вошла в программы киносмотров в Канаде и Новой Зеландии. В российских кинотеатрах лента дебютировала 19 января. В центре истории — инфантильный 40-летний Василий, вернувшийся из города в родной поселок в поисках дома и близких людей.