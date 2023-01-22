Российский блогер и нейросеть нарисовали персонажей песен «Короля и Шута»

22.01.2023
Евгений Мацкевич из Нижнего Новгорода в соавторстве с Midjourney представил образы из песен «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы», «Дурак и молния» и др. Об этом он сообщил в Telegram-канале «Джимми Нейрон».
По словам автора, многие композиции панк-рок-группы представляют собой законченные фэнтези-истории с мистическими сюжетами. Он выбрал сцены из самых кинематографичных песен, на основе которых сформулировал промты (запросы для нейросети), где описал стилистику, размер и другие требования к будущей картинке. Многие изображения блогер дорабатывал: дорисовывал или закрашивал детали, склеивал изображение из трех вариантов.
В беседе с Metro
Мацкевич отметил, что результат превзошел его ожидания, но вместе с тем он не соответствует его представлениям. По мнению блогера, персонажи «КиШа» отсылают в славянской мифологии. А визуализация большинства песен основана на стилистике западного dark fantasy.
Ранее пользователь Pikabu с помощью нейросети представил героев «Гарри Поттера» в постапокалиптическом мире «Безумного Макса». По сообщению ФАНа
, автор назвал коллекцию изображений Mad Harry and Fury Hogwarts.
Фото: Pixabay