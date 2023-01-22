«Чебурашка» установил новый кассовый рекорд, собрав более 5 млрд рублей

Бокс-офис российского фильма за 21 день в отечественном прокате подсчитан в обновленных данных ЕАИС.
На момент написания заметки общая касса «Чебурашки» составила 5 млрд 14 млн 58 тысяч 52 рубля. Он стал первым в истории российского кинематографа фильмом, сборы которого преодолели отметки в 4 и 5 млрд рублей. Лента Дмитрия Дьяченко оставила далеко позади предыдущую самую кассовую картину российского проката «Аватар». В 2009 году она заработала 3,517 млрд рублей.
«Чебурашка» обошел фэнтези Джеймса Кэмерона и по числу проданных билетов, став самым посещаемым проектом отечественного проката за все время.
Семейный фильм рассказывает о неизвестном и добродушном существе, которое прибывает из далекой страны в приморский городок, где знакомится с садовником Геннадием и другими героями.
Фото: кадр из фильма «Чебурашка»