Пикассо, Дали и Гойя: более 300 работ художников представили на новой выставке в Екатеринбурге

20.01.2023

Пикассо, Дали и Гойя: более 300 работ художников представили на новой выставке в Екатеринбурге
Выставка «Великие испанцы» стартовала 20 января в Екатеринбурге. Жители и гости города смогут оценить по достоинству более 300 оригиналов работ Гойи, Пикассо, Дали и Миро.

Бриллиантом экспозиции стала известная гравюра Пикассо «Голубь мира». Также зрители смогут полюбоваться серией работ Сальвадора Дали «Дон Кихот» и «Далинианские лошади».

Творчество Франсиско Гойи представлено сериями гравюр «Созвездия» и «Тавромахия». Также в рамках выставки представлен проект «Капричос. Гойя и Дали» из 82 тематических картин художников.

Экспозиции обновились и во всех других залах музея. Так, например, для посетителей открылась выставка известных уральских художников Михаила Сажаева и Сережи Пикассо. Также представлены работы мастеров из Петербурга Александра и Татьяны Новоселовых.

«Это очень значимое событие не только в жизни нашего города, нашей области, но и всей России», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников на открытии выставки.

Экспозиция представлена в международном центре искусств «Главный проспект» и продлится три месяца.

Фото: Unsplash