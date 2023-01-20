Пикассо, Дали и Гойя: более 300 работ художников представили на новой выставке в Екатеринбурге

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Бриллиантом экспозиции стала известная гравюра Пикассо «Голубь мира». Также зрители смогут полюбоваться серией работ Сальвадора Дали «Дон Кихот» и «Далинианские лошади».Творчество Франсиско Гойи представлено сериями гравюр «Созвездия» и «Тавромахия». Также в рамках выставки представлен проект «Капричос. Гойя и Дали» из 82 тематических картин художников.Экспозиции обновились и во всех других залах музея. Так, например, для посетителей открылась выставка известных уральских художников Михаила Сажаева и Сережи Пикассо. Также представлены работы мастеров из Петербурга Александра и Татьяны Новоселовых.«Это очень значимое событие не только в жизни нашего города, нашей области, но и всей России», — отметил заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников на открытии выставки.Экспозиция представлена в международном центре искусств «Главный проспект» и продлится три месяца.