Умер американский гитарист и певец Дэвид Кросби

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Он вошел в историю как гитарист, певец и автор песен, а также один из основателей группы The Byrds. Кросби участвовал в создании первых пяти альбомов коллектива, включая известную кавер-версию хита Боба Дилана Mr. Tambourine Man 1965 года.Позже музыкант стал соучредителем фолк-группы Crosby, Stills & Nash. В состав группы также вошел канадский исполнитель и автор песен Нил Янг. Альбомы коллектива приобрели большую популярность и разошлись миллионными копиями.Также Дэвид Кросби был дважды включен в Зал славы рок-н-ролла, а пять альбомов, в создании которых он участвовал, вошли в список 500 величайших альбомов всех времен по версии Rolling Stone.