Стартует реконструкция Театра драмы им. Достоевского в Великом Новгороде

Работы пройдут при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-служба ведомства.





Концепцию реконструкции Новгородского театра драмы им. Ф.М. Достоевского выбрали по итогам конкурса. Его победителем стало архитектурное бюро Rhizome (Петербург). Из федеральной казны на работы выделили 3,2 млрд рублей.





Планируется обновить фасад, сделать более удобными зрительный зал и сцену. По завершении реконструкции в здании появятся новые пространства, где будут проводить культурные мероприятия. Работы начнут в ближайшие дни.





На время реконструкции труппа продолжит выступать на сцене Новгородской филармонии. Первые постановки на новой площадке дадут в феврале, сообщил глава Новгородской области Андрей Никитин.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ