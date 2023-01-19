Мультфильм «Яга и книга заклинаний» выйдет в прокат 27 января

Ролик по грядущей анимационной ленте опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат».





Ведьма Яга живет в избушке на курьих ножках на болотах Тридевятого царства, делит жилплощадь с котом-изобретателем и домовыми, практикуется в полетах в ступе и магии. Но она не может колдовать в полную силу без книги заклинаний, украденной Беладонной. Однажды на пороге избушки появляется царевна Синеглазка, которую тоже обидела колдунья. Вместе с Ягой они отправляются в приключение, чтобы снять злые чары и вернуть книгу.





Режиссером анимационного фильма выступил Владимир Саков. Он выйдет в широкий прокат 27 января. Ранее премьера «Яга» планировалась на 29 декабря, однако релиз перенесли на месяц.



