Мультфильм «Яга и книга заклинаний» выйдет в прокат 27 января

Работы пройдут при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-слу...
Ролик по грядущей анимационной ленте опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат». ...
Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Лиам Нисон заявил, чт...
Актер не видит смысла в возвращении к роли без многолетнего напарника Кевина Конроя. Об этом он ра...
Вечер 18 января ознаменовался премьерой второго сезона сериала «Территория». Актеры и создатели сери...
Работы пройдут при поддержке Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура», сообщила пресс-слу...
Ролик по грядущей анимационной ленте опубликовала на ютьюб-канале компания «НМГ Кинопрокат». ...
Звезда фильмов «Список Шиндлера» и «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» Лиам Нисон заявил, чт...
Актер не видит смысла в возвращении к роли без многолетнего напарника Кевина Конроя. Об этом он ра...
Вечер 18 января ознаменовался премьерой второго сезона сериала «Территория». Актеры и создатели сери...
Экспозиция этюдов к «Радости жизни» откроет камерное пространство для временных выставок произведени...
Внучка звезды немого кино Чарли Чаплина присоединилась к касту проекта. Информацию подтвердил прод...
Полноценный ролик по грядущему шоу Shrinking представил Apple TV+ на официальном ютьюб-канале. Проек...
Режиссер, сценарист и актер скончался в возрасте 76 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Союзе кинем...
Успех семейной комедии Дмитрия Дьяченко обсудили на встрече министра культуры России Ольги Любимовой...
Открытие сделали реставраторы Новгородского музея-заповедника при восстановлении редкой иконы «Бог...
20 января в Будапеште состоится европейская премьера произведения, впервые исполненного в Москве в...
Рост выручки соответствует запланированным показателям, уточнила директор издательства Олеся Фарту...
Российский постановщик рассказал в соцсетях, что в дебютном эпизоде постапокалиптического шоу HBO ...
С 19 января в российских кинотеатрах появится новая лента постановщика драмы «Пугало», победившей ...
21 января в кинотеатре «Иллюзион» состоится спецпоказ документального фильма «Огонь», режиссером кот...
Кинокомпания Lionsgate объявила о том, что планирует снимать фильм о жизни и карьере знаменитого пев...
Американская группа Fall Out Boy выпустила новый клип на песню «Love From the Other Side». Также муз...
Видеосервис Wink от «Ростелеком» составил рейтинг самых просматриваемых фильмов и сериалов. Более по...
Музей обороны и блокады Ленинграда ждет поэтапное расширение. Об этом 18 января сообщил губернатор С...
19.01.2023