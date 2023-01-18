Фестиваль «Дикая мята» объявил конкурс для молодых музыкантов

18.01.2023
Конкурсанты смогут выступить на сцене музыкального фестиваля в июне, а победитель запишет свой альбом на студии MNGZ FM, сообщается на сайте проекта.
Заявки на участие в конкурсе «Дикорастущая музыка — новый сезон» принимают до 31 марта. Он открыт для исполнителей и музыкантов любых направлений. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте «Дикой мяты»
и загрузить свой трек на «Яндекс.Музыку». На стриминге появится плейлист MNGZ.fm, из которого организаторы выберут 10 треков с наибольшим числом лайков. Жюри определит четверых победителей. В его составе — продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин, Юрий Музыченко (The Hatters), Ольга Чубарова (Сheese people), радиоведущий Борис Барабанов и представитель ГК «Мангазея».
Конкурс предполагает награды в виде выступления на ближайшем фестивале, который пройдет с 16 по 18 июня в Буныреве Тульской области, запись своего альбома и поддержку релиза «Яндекс.Музыкой».
Фото: Pixabay