Джеймс Кэмерон изменит «Аватар 3» после изучения отзывов на сиквел

Режиссер фэнтези-франшизы рассказал в Soundtracking with Edith Bowman о возможных изменениях следующей части Avatar.





У Кэмерона есть план триквела, однако он предусмотрел возможность корректировки сюжета. По его словам, изменения не будут кардинальными: он может осветить подробнее некоторые темы, которые вызвали реакцию у зрителей второй части.





В пример режиссер привел персонажа по имени Лоʼак, которого хорошо приняли, поэтому он решил сделать его рассказчиком в триквеле вместо Джейка Салли.





Изменения будут зависеть от реакции зрителей, пояснил постановщик. Когда волна внимания к проекту уляжется, он планирует изучить отзывы аудитории, чтобы понять, что ей понравилось. В соответствии с этим он сможет внести некоторые правки в будущие картины.





«Аватар 3» планируют выпустить в декабре 2024 года. Вторая часть франшизы дебютировала в декабре минувшего года. По последним данным, она собрала в мировом прокате около $1,9 млрд.





Фото: кадр из фильма «Аватар 2»