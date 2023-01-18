Сериал об Эрасте Фандорине в XXI веке дебютировал в Москве

Премьера первого эпизода оригинального проекта «Кинопоиска» прошла в «Художественном», сообщает ТАСС.





В новой версии экранизации романа Бориса Акунина действие разворачивается в альтернативной реальности в наши дни. Россия осталась монархией, а Петроград — ее столицей. В центре истории — 20-летний сыщик Эраст Петрович, который занимается бумажной работой, пока не натыкается на дело о самоубийстве состоятельного молодого мужчины на глазах у прохожих. Фандорин изучает материалы и предполагает, что речь идет не о суициде.





По словам исполнителя главной роли Владислава Тирона, в новом проекте его героя стоит рассматривать как «человека вне времени, чтобы понять, из чего он состоит, что чувствует». В сериале образ Фандорина изменился, но сохранил «внутреннее зерно», добавил он.





«Фандорин. Азазель» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 19 января.





Фото: кадр из трейлера сериала «Фандорин. Азазель»