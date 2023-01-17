В Музее МХАТ стартовала выставка «Станиславский. Начало»

17.01.2023
17 января в Зеленом фойе Музея МХАТ стартовала выставка «Станиславский. Начало». Выставка приурочена к 160-летию со дня рождения театрального режиссера, актера и реформатора сценического искусства Константина Станиславского.
Экспозиция рассказывает о становлении личности и профессиональной деятельности Станиславского. В нее также вошли различные фотографии и бытовые вещи, костюмы и их эскизы, театральный реквизит и афиши, которые Константин Сергеевич бережно собирал и хранил с самой юности. Многие из них выставляются впервые.
«В нашей выставке мы хотим рассказать о том, как человек, которому предначертано судьбой было стать выдающимся купцом, стал актёром и режиссёром, перевернувшим историю русского и зарубежного театра», — поделилась с пресс-службой музея куратор выставки Марфа Бубнова.
Константин Станиславский является основателем МХАТ и автором системы, благодаря которой актеры всего мира уже более века оттачивают свое мастерство.
Попасть на выставку можно до 27 марта.
Фото: ТАСС