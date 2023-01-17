В Музее МХАТ стартовала выставка «Станиславский. Начало»

Фото: ТАСС

Экспозиция рассказывает о становлении личности и профессиональной деятельности Станиславского. В нее также вошли различные фотографии и бытовые вещи, костюмы и их эскизы, театральный реквизит и афиши, которые Константин Сергеевич бережно собирал и хранил с самой юности. Многие из них выставляются впервые.«В нашей выставке мы хотим рассказать о том, как человек, которому предначертано судьбой было стать выдающимся купцом, стал актёром и режиссёром, перевернувшим историю русского и зарубежного театра», — поделилась с пресс-службой музея куратор выставки Марфа Бубнова.Константин Станиславский является основателем МХАТ и автором системы, благодаря которой актеры всего мира уже более века оттачивают свое мастерство.Попасть на выставку можно до 27 марта.