Вахтанга Кикабидзе похоронят в Тбилиси рядом с матерью

Фото: кадр из фильма

Народного артиста Грузинской АССР захоронят рядом с матерью Мананой Багратиони в соответствии с пожеланием артиста. 17 и 18 января в Кашвети (церковь Святого Георгия) пройдет гражданская панихида.Советский и грузинский актер, певец и политический деятель умер 15 января в одной из больниц грузинской столицы после продолжительной болезни. Ему было 84 года.Кикабидзе родился в Тбилиси, учился в Тбилисском университете и Институте иностранных языков, которые не окончил. Он предпочел музыкальную деятельность, которой занимался одновременно со съемками в кино. В 1966-м Кикабидзе присоединился к ВИА «Орэра», где пел и играл на ударных. В том же году сыграл первую кинороль в комедии «Встреча в горах». За ней последовало первое сотрудничество с Георгием Данелией в «Не горюй!». Роль в «Мимино» Данелии по сценарию Резо Габриадзе принесла актеру всесоюзную известность и любовь. Среди его работ — «Орэра, полный вперед!», «Совсем пропащий», «ТАСС уполномочен заявить», «Будь здоров, дорогой», «Фортуна» и др. Также он выпустил десятки пластинок — сольных и в составе ансамбля «Орэра».