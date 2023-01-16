На HBO Max дебютировал сериал The Last of Us

16.01.2023

На HBO Max дебютировал сериал The Last of Us
На стриминге появилась первая серия постапокалиптического шоу «Одни из нас», представляющего собой адаптацию одноименной видеоигры.

Хронометраж эпизода составил 1 час 20 минут. Его рейтинг — 18+. Он открывает историю The Last of Us, созданную Нилом Дракманном и Крэйгом Мэйзином.

После тотальной пандемии мутировавшего грибка привычный цивилизованный и развитый мир рухнул. Болезнь погубила заразившихся людей или превратила их в монстров по всему миру. На территории бывших США Джоэл (Педро Паскаль) получает задание доставить девочку-подростка Элли (Белла Рамси) в лабораторию, где ее уникальный иммунитет могут использовать для создания лекарства.

Критики положительно оценили первые серии, отметив актерскую работу Паскаля и Рамси, верность оригиналу и оригинальные решения для расширения истории.

Фото: кадр из The Last of Us