На HBO Max дебютировал сериал The Last of Us

На стриминге появилась первая серия постапокалиптического шоу «Одни из нас», представляющего собой адаптацию одноименной видеоигры.





Хронометраж эпизода составил 1 час 20 минут. Его рейтинг — 18+. Он открывает историю The Last of Us, созданную Нилом Дракманном и Крэйгом Мэйзином.





После тотальной пандемии мутировавшего грибка привычный цивилизованный и развитый мир рухнул. Болезнь погубила заразившихся людей или превратила их в монстров по всему миру. На территории бывших США Джоэл (Педро Паскаль) получает задание доставить девочку-подростка Элли (Белла Рамси) в лабораторию, где ее уникальный иммунитет могут использовать для создания лекарства.





Критики положительно оценили первые серии, отметив актерскую работу Паскаля и Рамси, верность оригиналу и оригинальные решения для расширения истории.





Фото: кадр из The Last of Us