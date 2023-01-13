Панк-группа NOFX анонсировала двухлетний прощальный тур

Финальные гастроли одной из самых успешных независимых групп в индустрии пройдут в 2023-2024 годах, пишет «Культуромания».





NOFX не повторит судьбу «прощального» турне Black Sabbath — группа даст действительно последние концерты, подчеркнул вокалист и басист квартета Фэт Майк.





«Мы будем играть от всего сердца. И на этом мы закончим», — добавил фронтмен коллектива.





Тур «40 лет, 40 городов, 40 песен в день» стартует 22 и 23 апреля в Остине (США) на одном из местных фестивалей. Калифорнийские панк-рокеры планируют обновлять списки песен каждого концерта и исполнять ровно по 40 композиций.





NOFX образовалась в 1983 году. Группа выпустила 14 студийных альбомов и 16 миньонов. За 40 лет она продала более 6 млн записей, став одной из самых успешных независимых групп. Музыканты распространяли свои пластинки, не сотрудничая с крупными лейблами.





Фото: Pixabay