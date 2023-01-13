Вышел дебютный трейлер «Здорового человека» Петра Тодоровского
Вышел дебютный трейлер «Здорового человека» Петра Тодоровского
13.01.2023
Главные роли в фильме исполнили Никита Ефремов и Ирина Старшенбаум. Ролик доступен на youtube-канале дистрибьютора «Каропрокат».
История сосредотачивается на духовных поисках Егора (Ефремов). После трагедии его больше не удовлетворяют работа на телевидении, где он добился успеха вместе с супругой-коллегой, устроенный быт и посиделки с друзьями. Егор отправляется на поиски себя: волонтерит в больнице, развлекая детей с тяжелыми болезнями, ищет пропавших людей. Он влюбляется в девушку, при этом в его жизни по-прежнему остаются жена и дочь, некогда вдохновлявшая работа.
Тодоровский снял картину по собственному сценарию. В ней снялись Дарья Балабанова, Евгений Ткачук и др.
Фильм успел собрать награды ММКФ, международного смотра «Листопад» в Минске, кинофестиваля о правах человека «Сталкер». Драма дебютирует в широком прокате 2 марта.