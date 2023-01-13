Съемки долгожданного сериала по миру «Чужого» стартуют в 2023 году

13.01.2023
Телеканал FX подтвердил, что режиссер Ной Хоули приступит к производству шоу в этом году, передает Deadline.
В настоящее время Хоули занимается препродакшеном проекта и прорабатывает сценарий Alien. Он сможет приступить к съемкам после завершения работы над пятым сезоном «Фарго». Точная дата начала съемок пока не названа.
Ранее стало известно, что действие шоу развернется за два десятилетия до начала сюжетной линии Эллен Рипли из оригинального «Чужого» (1979) Ридли Скотта. Впервые во франшизе события будут происходить на Земле.
Кроме того, 6 февраля стартуют съемки нового полнометражного фильма с рабочим названием Alien: Romulus. Режиссерское кресло занял Феде Альварес, разработавший сценарий вместе с Родо Саягесом. Ридли Скотт значится среди исполнительных продюсеров. Во главе каста — Кэйли Спэни.
Фото: кадр из фильма «Чужой: Завет»