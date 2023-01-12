В 2023 году Минкультуры России поддержит более 60 кинофестивалей

Поддержку получат 67 смотров, включая международные. Об этом на пресс-конференции рассказала глава ведомства Ольга Любимова, передает РИА Новости.





По ее словам, в этом году зрителей ждут разные кинофестивали: «от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских». Смотры пройдут не только в обеих столицах, но и в регионах.





Ольга Любимова также отметила, что с 1 по 8 января посещаемость кинотеатров в стране вышла на допандемийный уровень. Чаще всего россияне смотрели «Чебурашку», ставшего новым рекордсменом по бокс-офису в российском прокате, «Ивана Царевича и Серого Волка 5» и сиквел «Непослушника». Также в каникулы более 1 млн человек побывали в федеральных музеях. Среди лидеров — Эрмитаж, Третьяковка, ГМЗ «Царское Село» и др.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ