Масштабная выставка «Уникальная Россия» пройдет в «Гостином дворе» в Москве

Проект, включающий 20 экспозиций, расскажет традициях, искусстве и народных промыслах, сообщили организаторы.

III Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия» продлится с 24 января по 5 февраля. На ней будут представлены 57 регионов РФ (Бурятия, Чукотка, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская область и др.) и 10 стран мира.





В проекте участвуют более 1200 человек. В программе значатся 55 деловых и культурных событий, в том числе 70 показов, включая фестиваль «Этноподиум» и Magic Fashion Week. Ожидается, что выставку посетят около 50 тысяч гостей.





Посетители увидят живописные картины, ювелирные изделия, антиквариат, фарфор, деревянные и костяные изделия, лаковую миниатюру, вышивки и кружева, дизайнерскую одежду и аксессуары, изделия из стекла, камня и металла и многое другое. Представленные работы можно будет приобрести.





В программе запланированы мастер-классы по ювелирному делу, эмали, позолоте, витражам, резьбе по дереву, реставрации мебели идр. Форум включает День Индонезии (2 февраля) и День Шри-Ланки (3 февраля).