Четвертый New/Open Showcase Festival пройдет в Екатеринбурге

Площадкой музыкального фестиваля станет «Синара Центр», сообщили организаторы.





11 и 12 февраля фестиваль New/Open соберет музыкантов-участников конкурса и других представителей индустрии. Артисты дадут небольшие концерты и презентуют свои музыкальные проекты (клипы, альбомы и др.). Победители получат до 300 тысяч рублей на их реализацию. Общий грантовый фонд составляет 1,5 млн рублей. Всего в проекте будут участвовать 32 музыканта.





Посетить концерты и поучаствовать в образовательных мероприятиях New/Open Showcase Festival можно бесплатно.





В 2022 году денежное вознаграждение получили 10 групп, благодаря чему POLE, The OMY, hodíla ízba выпустили альбомы.





Фото: Алексей Патентный