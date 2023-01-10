Четвертый New/Open Showcase Festival пройдет в Екатеринбурге

Заслуженная деятельница искусств РСФСР скончалась на 85-м году жизни, сообщила в соцсетях ее колле...
Площадкой музыкального фестиваля станет «Синара Центр», сообщили организаторы. ...
Культовый фильм Джеймса Кэмерона вернется на экраны ко Дню святого Валентина. Новый ролик можно ув...
Экспозиция посвящена зарубежным поездкам отечественных художников рубежа XIX-XX веков, сообщила пр...
Фильм станет частью киновселенной «Хронос», сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ)...
Заслуженная деятельница искусств РСФСР скончалась на 85-м году жизни, сообщила в соцсетях ее колле...
Площадкой музыкального фестиваля станет «Синара Центр», сообщили организаторы. ...
Культовый фильм Джеймса Кэмерона вернется на экраны ко Дню святого Валентина. Новый ролик можно ув...
Экспозиция посвящена зарубежным поездкам отечественных художников рубежа XIX-XX веков, сообщила пр...
Фильм станет частью киновселенной «Хронос», сообщила пресс-служба Института развития интернета (ИРИ)...
Ролик по третьей полнометражной ленте американского режиссера Ари Астера опубликовали на ютьюб-канал...
Планами по возможному созданию франшизы с «БК» поделился генпродюсер проекта Алексей Троцюк.
Юбилейное мероприятие под руководством Вадима Репина проведут с 10 марта по 2 апреля, сообщила пре...
Масштабный проект-мечта легендарного режиссера оказался в производственном кризисе, сообщил THR со с...
Сериал о российских шпионах под прикрытием создан по книге нелегальной разведчицы, полковника СВР РФ...
Экспозиция будет работать в РОМИИ в Ростове-на-Дону с 14 января по 17 сентября, сообщила пресс-слу...
Кинокритики тепло приняли постапокалиптический сериал от HBO по игре «Одни из нас». Об этом свидетел...
Музыкальное состязание состоится 21–26 марта на малой родине композитора — в Великом Новгороде, сооб...
В опубликованном на ютьюбе студии ролике показали нового персонажа киновселенной Marvel. Им стал М...
Проект Российского научного фонда посвящен отечественным ученым, сохраняющим культуру страны. Об э...
Студия Marvel рассматривает создание шоу по комиксам Strange Academy, где Стивен Стрэндж и другие ...
Заявки на участие в творческих сменах 2023 года принимает Российское духовое общество, сообщила прес...
Семейная комедия Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым российским фильмом за всю историю. Об этом го...
Рейтинг наиболее скачиваемых на пиратских сайтах проектов уходящего года составил Torrentfreak. На...
Регион закупит ДК на колесах в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщил ТАСС глава областн...
10.01.2023