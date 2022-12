Самым популярным у пиратов сериалом 2022 года стал «Дом Дракона»

Рейтинг наиболее скачиваемых на пиратских сайтах проектов уходящего года составил Torrentfreak. На него обратил внимание портал «Канобу».





Топ-10 возглавил приквел фэнтезийного сериала «Игра престолов», рассказывающий о Танце драконов — междоусобной войне наследников Дома Таргариенов, приводящей к его падению. Отмечается, что оригинальное шоу по книгам Джорджа Мартина удерживало лидерство в аналогичных рейтингах вплоть до последнего сезона, вышедшего в 2019 году.





Второе место занял конкурент «Дома Дракона», созданный по миру The Lord of the Rings — сериал «Кольца власти». На третьем месте расположилась черная комедия «Пацаны», высмеивающая образы супергероев.





В список вошел «Лунный рыцарь» от Marvel с Оскаром Айзеком. Одну из последних ролей в нем сыграл французский актер Гаспар Ульель, умерший в начале 2022 года. Далее расположились боевая фантастика по одноименной игре Halo, «Оби-Ван Кеноби» и «Книга Бобы Фетта» по «Звездным войнам», фэнтези-хоррор «Очень странные дела», марвеловский сериал «Женщина-Халк» о родственнице Брюса Беннера, подхватившей его особенности, а также один из самых зрелых, по мнению критиков, проектов Star Wars «Андор» с Диего Луной.





Фото: кадр из сериала «Дом дракона»