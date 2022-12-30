Джеймс Кэмерон признался, что всегда будет горевать по несозданным фильмам

Режиссер рассказал Empire о своем отношении к историям, которые не удалось рассказать, в том числе из-за загруженности работой над «Аватарами».

Режиссер рассказал Empire о своем отношении к историям, которые не удалось экранизировать, в том числе из-за загруженности работой над «Аватарами».





По его словам, с одной стороны, вселенная «Аватара» настолько масштабна, что в ней он может рассказать многие интересные ему истории. Также он может пробовать разные стилистические приемы, которые хочет изучить более подробно. С другой стороны, Кэмерон указал на ограниченность времени художника, потому он всегда будет оплакивать некоторые проекты, которые не сможет реализовать.





Также собеседник журнала добавил, что находит «большое удовлетворение», когда коллеги берутся за изучение его идей. В пример он привел Кэтрин Бигелоу, снявшую киберпанк-триллер «Странные дни» по его сценарию. Режиссер выразил надежду на продолжение сотрудничества с другими постановщиками.





«Аватар 2» дебютировал в кинотеатрах в середине декабря и собрал более $1 млрд в мировом прокате менее чем за две недели. Одновременно с ним постановщик снимал третью и четвертую части. «Аватар 3» уже находится на стадии постпродакшена.







Фото: кадр из фильма «Путь воды»