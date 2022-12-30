Джеймс Кэмерон признался, что всегда будет горевать по несозданным фильмам

Джеймс Кэмерон признался, что всегда будет горевать по несозданным фильмам

30.12.2022

Режиссер рассказал Empire о своем отношении к историям, которые не удалось рассказать, в том числе из-за загруженности работой над «Аватарами».