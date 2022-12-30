РБК: Российский шоу-бизнес потерял 30% востребованных артистов в 2022 году

По просьбе издания потери отечественной концертной индустрии оценил глава «МТС Энтертейнмент» Михаил Минин. Компания объединяет билетные сервисы Ticketland и MTC Live.





По его словам, концертный рынок РФ уменьшился минимум на треть в основном из-за отъезда артистов и запрета на выступления некоторых из них. Речь идет о крупных исполнителях, которые собирали большие концертные площадки, в том числе стадионы.





Минин отметил, что на взращивание нового артиста, который сможет собирать тысячи людей на выступление, потребуется время. По его оценке, новый костяк рынка может формироваться в течение четырех-восьми лет. Собеседник РБК указал на разницу между числом людей, слушающих музыканта на стримингах, и количество людей, готовых заплатить за билет на его концерт. Второй показатель значительно уступает первому, поэтому на сборы крупных площадок выходят единицы артистов.





Подводя концертные итоги года, Минин указал на максимальное падение рынка в марте-апреле, когда иностранные и отечественные артисты отменяли концерты в РФ. В денежом выражении оно составило 30% к аналогичному периоду 2021 года. Летом началось восстановление, однако до уровня предпандемийного 2019-го концертный рынок не выйдет и в 2024 году, полагает глава «МТС Энтертейнмент».





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