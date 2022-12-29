«Бременские музыканты», «Лёд 3» и другие фильмы получат поддержку в 2023 году

Гранты получат 10 картин от студий-лидеров кинопроизводства в РФ и еще четыре фильма от компаний, не входящих в их число.Среди первых — новая версия «Бременских музыкантов» Алексея Нужного от «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» с Тихоном Жизневским в роли Трубадура; «Волшебник Изумрудного города» («Централ Партнершип») о путешествии Элли по Стране живунов, съемки которого планируют начать в апреле; «История Любви» («Дирекция Кино»), релиз которой запланирован на сентябрь; третья часть спортивной мелодрамы «Лёд» («Арт Пикчерс Студия»), «Мастер и Маргарита» («ММЕ») с Юлией Снигирь и Евгением Цыгановым.Поддержку получат сказка «Огниво» («Кинокомпания «СТВ»), велосипедное роуд-муви по России «Поехавшая» («ВБД Груп») с Ольгой Лерман во главе каста, фильм о жизни Александра Пушкина «Пророк» («Централ Партнершип») с Юрой Борисовым, экранизация повести «Сто лет тому вперёд» Кира Булычева от студии «Водород 2011» и «Первый богатырь», который расшитит сказочный мир «Последнего богатыря» и расскажет о Финисте.Также фонд выбрал «Альпийскую балладу» Владимира Котта по повести Василя Быкова от «Пан-Атлантик Студио»; народную комедию «За ВДВ» Андрея Богатырева с Алексеем Чадовым и Иваном Охлобыстиным от «Викинг-СТ»; первый российский фильм о Вьетнамской войне «Льенсо» («Глобус-фильм») и ленту «Ополченец» («Альянс») Ильи Казанкова, основанную на книге Александра Проханова о событиях на юго-востоке Украины.Фото: Pixabay