«Союзмультфильм» выпустит мультфильм «Малуша» о варяге Эрике

29.12.2022

«Союзмультфильм» выпустит мультфильм «Малуша» о варяге Эрике
Студия анонсировала экранизации книг «Малуша» Олега Роя и «Тайны Чароводья» Юлии Ивановой, передает «Интерфакс».

В настоящее время «Малуша» находится в стадии написания сценария. Полнометражный анимационный фильм расскажет о приключениях варяга Эрика на Руси, где он знакомится с девочкой Малушей, обладающей силами Матери-земли.

Также в планах «Союзмультфильма» — адаптация подросткового фэнтези «Тайны Чароводья», главными героинями которой станут волшебницы Эльда и Шани. Этот проект в студии назвали «ответом» поттериане, поскольку его действие разворачивается в мире магии, орденов, драконов и обладающих силой камней. Экранизация предполагает большое количество оригинальных персонажей и сюжетных линий.

Когда планируют выпустить мультфильмы, пока не сообщается.

Фото: Pixabay