Музей-заповедник «Горки Ленинские» обновил рекорд посещаемости

Музей-заповедник «Горки Ленинские» обновил рекорд посещаемости

29.12.2022

К концу декабря 2022 года учреждение посетили более 200 тысяч человек, сообщается в пресс-релизе Минкультуры РФ.