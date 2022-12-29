В 2023 году появится 101 точка концентрации талантов «Гений места»

В 2023 году появится 101 точка концентрации талантов «Гений места»

29.12.2022

Минкультуры РФ и Российская государственная библиотека подвели итоги отбора библиотек, которые примут участие в проекте «Гений места» в будущем году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.