Экс-Бэтмен Бен Аффлек может сыграть злодея в Marvel

Американский актер ведет переговоры с Marvel Studios об участии в одном из ее будущих фильмов, сообщил в соцсетях инсайдер MyTimeToShineHello.





Предполагается, что речь может идти о персонаже по имени Дарио Аггер. Это греческий бизнесмен, владелец энергетической компании, который превращается в Минотавра и противостоит Тору. Официального подтверждения о проведении переговоров не поступало.





Аффлек играл Бэтмена в киновселенной DC. С его участием в 2016-м вышел фильм «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», в 2017-м — «Лига справедливости» (а также ее режиссерская версия). Он появлялся в образе Темного рыцаря в камео в «Отряде самоубийц». Ожидались камео и в сиквеле «Аквамена» и во «Флэше», которые выйдут в 2023 году. Однако новое руководство студии DC изменило планы развития вселенной, поэтому Аффлек не вернется к роли.





Ранее сообщалось, что он и соруководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран обсуждали варианты совместной работы. Исполнителю роли Бэтмена предложили присоединиться к будущим проектам в качестве режиссера.





Фото: кадр из фильма Batman v Superman: Dawn of Justice