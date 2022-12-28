Дни российского кино пройдут в Туркменистане

Дни российского кино в Туркменистане организованы «Роскино» при поддержке Минкультуры России и Посольства Российской Федерации в Туркменистане.

Генеральный директор «Роскино» Инна Шалыто: «Показами российских фильмов в Туркменистане мы завершаем большое годовое турне проекта Russian Film Festival. В 2022 году российское кино увидели в 19 странах мира, от Азии и Ближнего Востока до Латинской Америки и Австралии. Всего мы провели 25 мероприятий, офлайн и онлайн, включая также интеграцию в программы целого ряда международных кинофестивалей. Общая аудитория Russian Film Festival в прошедшем году составила почти 5,5 миллиона зрителей. Помимо Туркменистана, который впервые принимал Дни российского кино под брендом Russian Film Festival, новыми странами для проекта RFF также стали ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Таиланд, Сербия, Армения. В 2023 году мы планируем увеличить количество фестивалей российского кино и еще больше расширить географию Russian Film Festival».

Программа Дней российского кино в Туркменистане:

«Конек-Горбунок» (реж. Олег Погодин, 2021) — семейная сказка, фильм в жанре фэнтези, который вошел в топ-3 самых кассовых российских фильмов 2021 года в России и СНГ. Киноадаптация одноименного произведения Петра Ершова является одним из самых высокотехнологичных российских фильмов — масштабный блокбастер отличает большое количество спецэффектов и компьютерной графики. В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Паулина Андреева и другие.

«Пальма» (реж. Александр Домогаров-младший, 2020) — семейный приключенческий фильм; история, основанная на реальных событиях, происходивших в 1974–1976 годах в аэропорту Внуково. По сюжету овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. В ролях: Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов и другие.

«Белый снег» (реж. Николай Хомерики, 2021) — спортивная драма о знаменитой лыжнице Елене Вяльбе. Фильм повествует о том, как маленькая девочка Лена из Магадана, преодолев все испытания, достигла высочайших успехов в спорте, а также о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. В ролях: Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина и другие.

«Одна» (реж. Дмитрий Суворов, 2022) — драматический триллер, основанный на реальных событиях. 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт Ан-24 столкнулся с другим самолетом и развалился на куски на высоте более пяти километров над землей. Выжить не должен был никто, но произошло чудо — Лариса очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. В ролях: Надежда Калеганова, Виктор Добронравов и другие.

«Конь Юлий и большие скачки» и «Три богатыря и Конь на троне» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов, 2020–2021) — полнометражные анимационные фильмы из знаменитого анимационного цикла «Три богатыря». Конь Юлий становится главным героем невероятных авантюрных историй.

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