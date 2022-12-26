В Туркмении на Russian Film Festival представят фильмы «Пальма», «Одна» и «Белый снег»

26.12.2022

В Туркмении на Russian Film Festival представят фильмы «Пальма», «Одна» и «Белый снег»

Российские полнометражные фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Одна» и «Белый снег», а также анимационные ленты «Конь Юлий и большие скачки», «Три богатыря и Конь на троне» покажут на Russian Film Festival в Туркмении с 26 по 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Роскино.

Туркменистан уже во второй раз примет Дни российского кино. Russian Film Festival впервые проходит в республике в офлайн-формате.

Дни российского кино в Туркмении организованы Роскино при поддержке Минкультуры России и посольства РФ в республике.

Фото: Pixabay