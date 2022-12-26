В Туркмении на Russian Film Festival представят фильмы «Пальма», «Одна» и «Белый снег»

Российские полнометражные фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Одна» и «Белый снег», а также анимац...
Кокошник великой княгини Ксении, в котором сестра императора Николая II была в 1903 году на бале-мас...
Проведение мероприятий программы «Мы — Россия», которая входит во Всероссийский гастрольно-концертны...
Социальную комедию о проблемах буллинга в школе «Стрим» режиссера Рустама Ильясова по...
Киносеанс, посвященный первой русской полярной экспедиции Георгия Седова 1912-1914 годов, прошел в...
Российские полнометражные фильмы «Конек-Горбунок», «Пальма», «Одна» и «Белый снег», а также анимац...
Кокошник великой княгини Ксении, в котором сестра императора Николая II была в 1903 году на бале-мас...
Проведение мероприятий программы «Мы — Россия», которая входит во Всероссийский гастрольно-концертны...
Социальную комедию о проблемах буллинга в школе «Стрим» режиссера Рустама Ильясова по...
Киносеанс, посвященный первой русской полярной экспедиции Георгия Седова 1912-1914 годов, прошел в...
Акварельная работа русского живописца Карла Брюллова «Портрет светлейшей княгини Анны Ивановны Лопух...
Последней премьерой года в Малом театре станет «Собачье сердце» по Михаилу Булгакову.
Ледяные и снежные скульптуры, посвященные достоянию России, будут установлены в парке «...
Народная артистка России певица Хибла Герзмава закончит в воскресенье своим концертом программу XX...
Актер, заслуженный артист России Денис Суханов и режиссер, народный артист РСФСР, художественный р...
Первое в России издание перевода третьей части приключений Робинзона Крузо авторства Даниэ...
Четвертый Хайнаньский международный кинофестиваль (ХМК) закончился в воскресенье присуждением глав...
Всего более 121 000 студентов со всей России приняли участие в отборочном онлайн-этапе, пишет изда...
«Вызов» — спортивно-интеллектуальное шоу, в котором 12 звезд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира нау...
Жители России в преддверии Нового года отправляют Деду Морозу письма со своими желаниями, пишет ФАН....
Телеканал ТНТ представил трейлер комедии «СамоИрония судьбы!». Премьера фильма пройдет в ночь с 31 д...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова посетила Кострому и обсудила с главой региона С...
24 декабря директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бирюкова, а также глава Ленинского гор...
24 декабря 2022 года, в канун 100-летия образования СССР, в музее «Кабинет и квартира В.И. Ленина в ...
В первый раз на сцене Театра на Таганке в субботу представили новогоднюю сказку «Снежная королева» Г...
26.12.2022