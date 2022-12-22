В кинотеатрах Москвы и Петербурга в новогодние праздники состоится марафон мюзиклов





Мюзиклы «Шербурские зонтики» Жака Деми и «Аннетт» Леоса Каракса, «Танцующую в темноте» Ларса фон Триера и байопик о лидере The Doors о Джиме Моррисоне продемонстрируют в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе киносети «КАРО».



