Ридли Скотт изменил «Наполеона» из-за «правильной критики» Хоакина Феникса

Британский кинематографист рассказал Empire о работе над биографической лентой о Наполеоне Бонапарте, которая выйдет в 2023 году.





По его словам, исполнитель заглавной роли Хоакин Феникс постоянно ему «задавал наводящие вопросы», при этом его слова были «очень конструктивными». Режиссер подчеркнул, что «уважает правильную критику», потому прислушивался к мнению актера. При этом он признался, что с Фениксом «можно без конца переписывать чертов фильм», что и произошло с байопиком. Актеру старались создать лучшие условия для исследования его персонажа, пояснил Скотт. В итоге изменения позволили сделать более качественный фильм, заключил режиссер.





Новая совместная работа Скотта и Феникса (ранее они работали над «Гладиатором») раскрывает личность государственного деятеля и полководца через его отношения с первой супругой Жозефиной Богарне (Ванесса Кирби). В фильме также планируют показать основные сражения, в которых он участвовал.





Релиз байопика состоится на Apple TV+. Точную дату премьеры назовут позже.





Фото: кадр из «Гладиатора»